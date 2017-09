Odie Barwick, padre 42enne, stava provando a spostare un palo del telegrafo ad Upper Beaconsfield, 45 chilometri a sud di Melbourne, quando la sua gamba ha ceduto e si è trovato a terra sotto l'incredibile peso della stanga. La signora Barwick ha detto di aver chiamato rapidamente i soccorsi. Medici e vigili del fuoco si sono presentati immediatamente nella proprietà. La prima operazione è consistita nell'amministrate a Barwick gli antidolorifici, dopodiché sono cominciate le complesse manovre per liberare la gamba dell'uomo. In meno di un'ora i soccorritori sono riusciti a sollevare il pesante palo e spostare la gamba di Barwick. La moglie racconta quei momenti: "Hanno fatto un grande lavoro, lui era sotto effetto di morfina, per cui ha riso ininterrottamente durante tutta l'operazione". Se l'incidente si fosse verificato in un'altra area della loro proprietà, riferisce ancora la donna, l'esito sarebbe potuto essere diverso e più drammatico. Ora invece l'uomo è in condizioni stabili, ma non vede l'ora di lasciare l'ospedale di Dandenong e riprendere le operazioni di giardinaggio.