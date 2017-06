Dopo numerose operazioni di riparazione e messa a punto con l'intervento di tecnici super specializzati senza risultati apprezzabili, già c'è qualcuno che parla di maledizione e di qualche fantasma che si aggirerebbe in zona. Lasciando da parte i fenomeni paranormali, in effetti però quello che sta accadendo alla funivia di Monte Cervina, in val Passiria, in Alto Adige, appare inspiegabile. Come racconta il settimanale altoatesino "Ff", infatti, da tempo ormai la funivia Hirzer ha blocchi improvvisi senza alcun motivo seguiti poi da altrettante inspiegabili ripartenze.

Nessun pericolo ma solo qualche disagio per i tanti passeggeri che usufruiscono del mezzo, anche se ormai questi stop improvvisi cominciano a dar fastidio. Sul posto dopo i ripetuti casi segnalati, sono intervenuti i migliori tecnici d'Europa senza però riuscire a trovare il bandolo della matassa. La stessa ditta installatrice, che ha realizzato in tutto il mondo oltre 14mila impianti di risalita come quello altoatesino, alla fine ha deciso di revisionare l'intera struttura. Sono stati sostituiti tutti i componenti elettronici e la funivia ha subito una revisione generale sotto stretto controllo degli ingegneri, ma neanche questo sembra essere servito visto che la Hirzerbahn si ferma ancora di tanto in tanto senza preavviso.

Per questo nella valle ormai si parla apertamente di un fantasma e alcuni ipotizzando anche di chi possa trattarsi: l'anima del costruttore delle funivia, morto qualche anno fa dopo essere finito in rovina. L'uomo è morto di mercoledì, il giorno della settimana con il maggior numero di guasti, fanno presente gli abitanti del posto che ora stano tentando anche con l'acqua santa .