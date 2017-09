È stata una estate caldissima quella ormai agli sgoccioli e a confermarlo, finito anche il mese di agosto, è il climatologo del Cnr Michele Brunetti. La penisola ha dovuto fare i conti con giornate caratterizzate da temperature eccezionalmente alte sia a giugno che a luglio che agosto e in particolare il mese di agosto è stato il terzo più caldo per l’Italia dal 1800. I meteorologi hanno registrato infatti un’anomalia di 2.53 gradi sopra alla media. Più caldi di agosto 2017 sono stati solo l’agosto del 2003 e quello del 2012, con anomalie di più 3.86 gradi e 2.56 gradi rispettivamente. In generale l’estate 2017, secondo quanto reso noto da Brunetti, è stata la seconda più calda di sempre, sempre dopo quella del 2003.

Solo l'estate del 2003 più calda del 2017 – Il caldo del mese di agosto appena trascorso, assieme alle temperature eccezionalmente alte del mese di giugno (il secondo più caldo di sempre con un'anomalia di +3.22C) e a un luglio non eccezionale ma comunque tra i dieci più caldi di sempre, hanno appunto portato l'estate 2017 a essere seconda solo a quella del 2003 (anomalia di +2.48C quella di quest'anno contro +3.76C dell'estate 2003). Del mese appena trascorso il giorno più torrido per molte città italiane tra cui Bologna, Forlì, Ferrara, Trieste, Perugia, Pescara e Alghero è stato il 4 agosto. La città italiana più calda, sempre il 4 agosto, è stata Forlì, dove i termometri hanno registrato ben 43 gradi.