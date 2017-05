“Penso che ci abbiano lasciato affondare e che credessero che poi nessuno avrebbe raccontato la storia. Non mi so dare altre spiegazioni”. Parole dure quelle di Mohanad Jammo, il medico siriano di 44 anni, direttore dell'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Aleppo, autore della celebre telefonata alla Guardia Costiera nella quale dava l’allarme dal peschereccio carico di migranti partito dalla Libia che stava imbarcando acqua e che dopo poche ore si sarebbe capovolto. Era l’11 ottobre 2013: quel giorno in mare persero la vita 268 persone, tra cui una sessantina i bambini, tra i quali Mohamad, 6 anni, e il fratellino Nahel, 9 mesi, due dei tre figli di Mohanad Jammo. Il drammatico audio della chiamata, pubblicato nei giorni scorsi dall’Espresso, è diventato virale.

Mohanad ora vive in Germania con la moglie e l'unica figlia sopravvissuta. Repubblica ha intervisto il medico siriano

Nonostante quello che è successo, Mohanad afferma di non essersi mai pentito per aver messo piede su quel barcone con tutta la sua famiglia. E anzi lo rifarebbe

Cosa le è rimasto dentro di quel viaggio?

"Senta, io sono scappato dalla guerra perché non sono un fighter, un combattente. Io non posso combattere contro nessuno. Un essere umano non è un nemico. No, io sono un medico. Lavoro nel mio campo, conosco a fondo la mia specializzazione e questo è tutto ciò che posso fare. Ma vivere nel mezzo dei combattimenti, no, non posso. Non c'è nulla che possa valere la pena tanto da lasciare le nostre famiglie per andare in guerra".

Salirebbe a bordo di un barcone se si trovasse oggi dall'altra parte del Mediterraneo?

"La mia meta era trovare una vita migliore per i miei bambini. Ora, nonostante quello che è successo, la penso allo stesso modo e prenderei le stesse decisioni. Non cambierò i miei principi e non darò mai il mio sostegno a nessuna parte in nessuna guerra. Non credo nella guerra".