Una goliardica ma tranquilla festa di matrimonio in poche ore si è trasformata in una maxi rissa con tanto di intervento dei carabinieri che sono dovuti usare la propria autorità durante il ricevimento per placare gli animi ed evitare conseguenze peggiori. È quanto accaduto nella serata di sabato scorso durante i festeggiamenti per le nozze in un locale di Pontenure, in provincia di Piacenza. Secondo quanto raccontano i giornali locali, tutto sarebbe nato per i diverbi tra alcuni invitati e i gestori del ristorante. In particolare pare che alcuni invitati, forse alticci, abbiano dato vita ad alcune scenette goliardiche infastidendo però il personale e facendo nascere i primi attriti già nel pomeriggio.

La situazione sarebbe rimasta tesa per tutto il tempo e infine sarebbe esplosa in una maxi rissa in serata quando i gestori, esasperati dalle continue trovate di alcuni invitati compreso un tuffo in piscina, li avrebbero affrontati. Dalle parole ben presto si è passato agli insulti e poi alle mani. A questo punto sarebbero volati schiaffi, spintoni e pugni e alcuni dei contendenti son finiti anche all'ospedale. A ristabilire l'ordine ci hanno pensato i carabinieri che hanno acquisito foto e video della serata in attesa di ascoltare i testimoni e prendere eventuali provvedimenti.