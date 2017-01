Aveva scoperto che il marito la tradiva con un'adolescente minorenne mente lei era nel reparto di neonatologia davanti al figlio nato prematuro e morente nell'incubatrice. Per questo quando ha visto la sua rivale per strada con suo marito non ha esitato ad aggredirla e ad accoltellarla davanti a tutti. Protagonista della storia una moglie inglese poco più che 18enne, Natasha Khan, residente a Whalley Range, Manchester.

La ragazza pare abbia incontrato per caso i due amanti in un parco pubblico nei pressi dell'ospedale dove il piccolo era ricoverato e dove è morto poco dopo; presa dalla furia la 18enne si è scagliata contro l'altra ragazza accoltellandola per sei volte. Fortunatamente per la vittima dell'aggressione, non sono stati fendenti letali e la ragazza se la caverà con diverse ferite alla spalla destra e al braccio sinistro. A seguito di quanto accaduto l'amante è stata ricoverata in ospedale, mentre la 18enne è stata arrestata e condannata a tre anni e quattro mesi di carcere e con l'obbligo di non avvicinarsi mia più alla sua vittima.