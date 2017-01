in foto: "Il codice del volo" di Leonardo Da Vinci

"Il codice del volo" di Leonardo da Vinci in 3D: il celebre manoscritto viene esposto per la prima volta a Roma, accompagnato da un'esperienza multimediale che permette di ‘toccare' il manoscritto e di ‘volare'. Fulcro della mostra, aperta ai Musei capitolini fino al 17 aprile, è l'originale del "Codice del volo degli uccelli" proveniente dalla Biblioteca Reale di Torino, che è possibile toccare e sfogliare virtualmente ed esplorare in 3D grazie alle installazioni progettate dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Secondo Pietro Folena, ideatore della mostra e presidente dell'associazione MetaMorfosi

È la prima volta che questa straordinaria opera viene esposta a Roma. Una sorta di bibbia che ha ispirato, e continua ancora oggi a farlo, innumerevoli ricercatori, inventori e scienziati.

Il percorso, curato da Giovanni Saccani, della Biblioteca Reale di Torino, e Claudio Giorgione, direttore del Museo Scienza e Tecnologia "Leonardo Da Vinci" di Milano, inizia con una pinacoteca ‘virtuale' di alcuni degli studi di Leonardo sul volo e di preparazione al codice realizzato nel ‘500 e da cui in molti per secoli hanno tratto ispirazione. Protagonista di importanti mostre a Washington, New York e Città del Messico, il prezioso Codice viene esposto per la prima volta a Roma in un clima box che ne mantiene il giusto grado di umidità relativa. Tuttavia, i visitatori potranno interagire con esso grazie alle apparecchiature multimediali touchscreen che permetteranno di “ navigarlo” in alta risoluzione.

Negli appunti del genio, le basi per il volo umano.

Negli appunti scritti da Leonardo nelle 18 carte (più 2 copertine) del Codice, tutte le osservazioni, le sperimentazioni e le intuizioni del genio toscano che pongono le basi per la successiva realizzazione del volo umano. Un’importanza confermata dalle prime edizioni anastatiche del XIX secolo, anch’esse esposte alla mostra, che dimostrano l’importanza di questo testo in tutti i successivi sviluppi concreti nel pieno della rivoluzione industriale. Roberto Vittori, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), in collegamento coi Musei Capitoli ha dichiarato

Il lavoro di Leonardo è un intreccio di scienza, arte e immaginazione, tre ingredienti che guidano anche l'avventura spaziale, una prosecuzione del suo lavoro. Non a caso una copia digitale è su Marte, a bordo del rover Curiosity.

E proprio lo spazio chiude simbolicamente la mostra con il contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e un modello di ExoMars, il rover di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e agenzia spaziale russa Roscosmos che raggiungerà Marte nel 2020. Durante il percorso espositivo sarà anche possibile, attraverso gli speciali occhialini , assistere alla proiezione del suggestivo documentario In 3D “Alla conquista dei cieli “ di David Attenborough, curato da Sky 3D.

Info su "Leonardo e il volo"

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali, è curata da Giovanni Saccani e Claudio Giorgione. Organizzazione: Associazione MetaMorfosi con Zètema Progetto Cultura.

Mostra: Leonardo e il volo. Il manoscritto originale del Codice e un’esperienza multimediale e 3D

Dove: Musei Capitolini -Piazza del Campidoglio – Roma

Quando: dal 21 gennaio – 17 aprile 2017

Orario: Tutti i giorni 9.30 – 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima)

Biglietti: Intero: € 15 biglietto integrato Mostra + Museo (comprensivo della tassa del turismo per i non residenti a Roma)

Ridotto: € 13 biglietto integrato Mostra + Museo (comprensivo della tassa del turismo per i non residenti a Roma)

Gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente

Info : Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 21.00)

www.museicapitolini.org; www.museiincomune.it