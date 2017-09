Un uomo di colore aggredisce una donna, strappandole la maglietta. A corredo della foto, la scritta a caratteri cubitali: “Difendila dai nuovi invasori. In basso un avvertimento: “Potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia”. Con questo manifesto Forza Nuova ha deciso di dar vita alla sua nuova campagna anti-immigrati. La foto in questione è un'immagine risalente alla Repubblica sociale italiana, realizzata dal grafico che celebrò l'Italia del Ventennio Gino Boccasile, contro le truppe alleate fautrici della Liberazione nazi-fascista.

Come era facile prevedere, il relativo post caricato su Facebook ha diviso gli utenti, generano non poche polemiche (ma anche parecchi ‘like' e condivisioni). Questa la didascalia: "Gli stupri, si sa, sono il barbaro e infame corollario di ogni guerra di conquista. Le violenze contro le donne dell'epoca del manifesto a cui ci siamo ispirati furono contestualizzate all'interno della sconfitta che chiamarono ‘liberazione', quelle di questi anni e di questi giorni le occultano spudoratamente, tacendo il fatto che sono attuate da nuovi invasori a cui paghiamo vitto, alloggio, bollette, schede telefoniche, cellulari e sigarette. I nuovi barbari sono peggiori di quelli del '43/'45, oggi come allora fiancheggiati dai traditori della Patria".

L'Osservatorio sulle nuove destre ha replicato: "Questo manifesto è una palese istigazione all'odio razziale. Di fronte a una notizia di reato così evidente, c'è da aspettarsi un intervento immediato da parte della magistratura e delle istituzioni democratiche". "Di fronte alla pubblicazione del manifesto fascista da parte di Forza Nuova non possiamo restare in silenzio. Abbiamo quindi deciso di presentare un esposto per la violazione della Legge Mancino. Nel vergognoso caso in questione c'è uno specifico richiamo alla Repubblica di Salò". È quanto annunciano il deputato e segretario di Possibile, Pippo Civati, e il parlamentare dello stesso partito, Andrea Maestri. "La propaganda ha il compito di mettere in luce caratteristiche particolari di una notizia e dati che altrimenti non escono con chiarezza”, scrive invece su Facebook Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, a proposito del manifesto. "Il fatto che Boccasile mettesse in luce quello che poi si rivelerà drammatico con le famose ‘marocchinate’ in Ciociaria ha un valore storico incontrovertibile come riteniamo abbia valore politico che da parte nostra sia stata sollevata la questione che gli immigrati, fatto statisticamente provatissimo, commettono il reato di stupro in un numero 6 o 7 volte superiore agli italiani – spiega Fiore replicando ad un post del giornalista Enrico Mentana – Questo dovrebbe indurre voi professionisti dei media a portare il dibattito, piuttosto che su fascismo e razzismo, sullo Ius Culturae elemento base con cui il PD vorrebbe arrivare alla legge sullo Ius Soli".