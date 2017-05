Il treno era diretto ad Agrigento da Palermo, ma per uno scambio di binario è finito verso Messina, dalla parte opposta. La vicenda, riportata dal Giornale di Sicilia, è accaduta stamane ai passeggeri del Palermo – Agrigento, che hanno rischiato di arrivare contro il loro volere a Messina. Il convoglio, infatti, durante la marcia ha sbagliato scambio e ha dunque proseguito per qualche chilometro nella direzione sbagliata. Partiti dal capoluogo siciliano, ad un certo punto i passeggeri del Palermo – Agrigento hanno sentito una improvvisa e violenta frenata, così violenta che in molti hanno pensato a un incidente. Poco dopo,però,chiedendo informazioni, hanno scoperto l'arcano: il macchinista si era semplicemente accorto improvvisamente di aver sbagliato direzione. Il binario sul quale si muoveva il convoglio, infatti, non era quello diretto ad Agrigento, ma quello che porta a Messina. Dalle ferrovie – riporta sempre il quotidiano siciliano – fanno sapere che si è trattato di un "errore tecnico". Alla fine il treno è arrivato a destinazione con un ritardo di circa 18 minuti.