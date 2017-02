"Lo giuro, io non c’entro. Fu mio fratello a commettere l’omicidio del bambino, usando la mia autovettura. Non me la sentii di accusarlo in prima battuta… non sono quel mostro che hanno dipinto", così dalla sua abitazione, dove sconta ai domiciliari una condanna all'ergastolo, l'uomo condannato in via definita per l'assassinio del piccolo Nicholas Green chiede ora la grazia. Come rivela il Corriere della Sera, in una lettera inviata al Presidente della Repubblica, Michele Iannello non si accontenta degli insoliti domiciliari già concessi dal tribunale del Riesame nonostante l'ergastolo ma chiede ora la piena libertà.

"È vero, ho commesso omicidi ma li ho confessati tutti e sono stati delitti di mafia, scontati con il carcere, fatti per non essere a mia volta ucciso, perché nelle faide funziona così: o uccidi per primo o sei tu a morire" spiega nella missiva Iannello che, dopo un passato da killer della ’ndrangheta, ora a 49 anni si è fatto una famiglia e ha due figli. "Mi stringo al cuore dei genitori di Nicholas, capendo ora da padre quanto dolore possano avere. Ogni giorno Nicholas è nei miei pensieri" scrive ancora l'ergastolano ritenuto l'uomo che ha premuto il grilletto il 29 settembre 1994 contro l'auto dei coniugi americani scambiandola per quella di un gioielliere da rapinare e uccidendo Nicholas.

Un evento tragico che sconvolse l'Italia ma emozionò anche gli italiani di fronte alla lezione di civiltà dei coniugi che decisero di donare gli organi del figlio che furono impiantati a sette cittadini italiani. Per l'assassinio i giudici decisero la massima pena ma dopo qualche anno Iannello iniziò a collaborare ammettendo vari delitti di mafia, ricostruendo diverse vicende criminose e facendo condannare altri affiliati. Una collaborazione giudicata piene e attendibile dai giudici che un paio di anni fa gli hanno concesso i domiciliari con dei limiti precisi. "Alla mia morte, se qualcosa del mio corpo sarà ancora buona, donerò gli organi per salvare la vita a qualche persona, almeno sarò utile a qualcuno" scrive ora Iannello, concludendo: "La prego, signor Presidente, mi dia la possibilità di tornare un uomo libero. Per dare ai miei figli quel sorriso che un giorno si è spento sul volto di Nicholas".