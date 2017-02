L'amore per il canto e in particolare la passione nell'esibirsi nel karaoke hanno salvato la vita ad una donna inglese di 31anni, Lucy Lodge. Proprio le esibizioni canore tra amici e conoscenti infatti le hanno fatto capire in tempo che aveva un problema alla gola che poi, dopo le visite e gli esami medici, si è scoperto essere dovuto ad un cancro alla laringe. La tempestiva diagnosi le ha permesso di sottoporsi alle cure necessari e dopo quattro cicli di chemioterapia per ridurre la massa tumorale si è potuta sottoporre ad una delicata operazione chele ha ridato di nuovo speranza.

L'unico rammarico per la mamma 31enne originaria di Telford, nello Shropshire, è quello di non poter più seguire la sua passione: il canto. Dopo aver trascorso 17 giorni in ospedale, al termine dei qui le è rimasta una vistosa cicatrice sul collo, la 31enne infatti si è ritrovata con una voce completamente diversa da quella a precedente e con l'avvertimento dei medici di non sforzare le corde vocali. "Anche se non è stato facile abituarmi mi ritengo fortunata perché sono ancora viva" ha concluso la 31enne