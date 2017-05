Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo Investimenti e dato il via a un piano di investimenti pubblici per un totale di 47 miliardi di euro in 25 anni. "Con la firma di oggi simbolicamente diamo avvio a una grande opera di investimenti pubblici per il nostro Paese. Si tratta di 47 miliardi in 25 anni, dal 2017 al 2032", ha spiegato il capo del Governo durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Una parte di questi 47 miliardi di euro sarà destinata a investimenti per le regioni italiane nell'anno corrente, ovvero il 2017, mentre a partire dal 2018 "la parte del leone nei 25 anni del piano la fanno le opere infrastrutturali. Oltre 20 miliardi saranno destinati a strade, ferrovie, con attenzione alle reti locali, e porti. Altro settore rilevante è quello della messa in sicurezza degli edifici pubblici, tra cui particolare attenzione rivestono le scuole, ma anche i musei", ha proseguito il presidente del Consiglio, specificando che per quest'ultimo settore d'intervento sono previsti circa 8 miliardi di euro.

Tra gli altri settori d'intervento ci saranno poi quello idrico, quello dell'ambiente, la sanità e il risanamento delle periferie, cui sarà dedicato un secondo bando. "Deve essere chiaro a tutti che trattandosi di un programma che vale un quarto di secolo non tutto sarà realizzato nei prossimi mesi. Ma un grande paese deve permettersi il lusso di un programma pluriennale. Siamo famosi nel mondo per le nostre infrastrutture. Allo stesso tempo dobbiamo avere occhio alla sicurezza del nostro territorio. Uno stato che investe in opere pubbliche a lungo termine investe sulla sicurezza del proprio territorio e avvicina il lavoro e le tasse dei nostri concittadini alla vita delle nostre comunità con una migliore qualità diffusa sul nostro territorio", ha concluso Gentiloni.