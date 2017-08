Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato ufficialmente di essere intenzionato ad aiutare le famiglie contrarie all'obbligo vaccinale, introdotto da una recente legge approvata dal parlamento italiano poco prima della pausa estiva, sostenendo che la Regione offrirà loro aiuto e sostegno per predisporre i ricorsi in Corte costituzionale o davanti alla magistratura ordinaria. "Sull'obbligo vaccinale previsto dalla legge 119 non mi farò dividere la Puglia in favorevoli e contrari da chi a Roma, non avendo molto altro da fare, si diverte a scatenare guerre che poi dobbiamo affrontare noi, province dell'impero", ha dichiarato tranchant Emiliano incontrando una delegazione di cittadini ed esponenti di associazioni contrari all'obbligo vaccinale, ai quali ha offerto il sostegno della Regione Puglia nella predisposizione dei ricorsi che questi cittadini presenteranno nelle sedi competenti contro la legge, consentendo così una valutazione della costituzionalità del provvedimento tanto dibattuto.

Per il presidente Michele Emiliano "i ricorsi che i cittadini faranno davanti ai giudici e poi le eventuali ordinanze dei giudici alla Corte costituzionale hanno buone prospettive di successo perché la legge ha molti errori, molti vulnus e punti di eccesso che potrebbero lasciare alla Consulta la possibilità di modificare, in tutto o in parte, gli errori commessi dal parlamento". Emiliano ha inoltre precisato di essere "contrario a questa legge: sono convinto che l'obbligo stia costruendo una opposizione alla volontà di vaccinarsi più forte di quella che esisteva in precedenza".

Il governatore ha anche chiesto ai rappresentanti del mondo della scuola, presenti all'incontro, di affiancare i genitori in questo percorso che potrebbe "portare a una correzione della normativa, affinché si torni verso la legge precedente che vedeva la Puglia prima in Italia. Questa legge mi indispettisce e non se ne sentiva il bisogno, almeno in Puglia. Contro la normativa che rende le vaccinazioni obbligatorie non c'è una opposizione di tipo politico o strumentale", ha concluso Emiliano.

Già qualche mese fa, durante la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico, Emiliano espresse velatamente le proprie perplessità sui vaccini obbligatori, complice la presentazione di una proposta di legge regionale per l'introduzione dell'obbligo vaccinale: "Per buona informazione di tutti gli utenti di questa pagina preciso che non rientra nel programma di governo della Regione Puglia vietare l'accesso a scuola dei bambini che hanno scelto di non effettuare vaccinazioni obbligatorie. Ció non impedisce ai consiglieri regionali di presentare disegni di legge difformi dal programma di governo. Preghiamo dunque tutti gli utenti interessati alla questione di non riempire di spamming questa pagina", scrisse in un post su Facebook.