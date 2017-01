Giallo a Melbourne per la morte della 29enne britannica Stacey Tierney, spogliarellista che è stata trovata senza vita sul pavimento dello strip club dove lavorava 12 ore dopo la chiusura del locale. Il decesso risale al 18 dicembre scorso: la ragazza lavorava al Dreams Gentlemen’s Club e quella domenica sera si era trattenuta oltre l'orario di chiusura per una festa privata con un gruppo di uomini. Di lei poi non si è più saputo nulla fino alle 11.50 del mattino seguente, quando è stato trovato il suo cadavere.

Sulla vicenda è stata ovviamente aperta un'inchiesta: per il momento la polizia non si sbottona, anche se stando alle prime informazioni trapelate il party sarebbe stato a base di alcol e droghe. E' possibile che Stacey sia stata vittima di un'overdose? Secondo i genitori no, dal momento che non amava assumere sostanze stupefacenti. Per gli amici della ragazza, che avrebbe compiuto 30 anni il 20 gennaio prossimo, potrebbe essersi trattato di un gioco finito male. E a conferma di queste paure, ci sarebbe il fatto che – secondo alcuni mezzi di informazione locali – gli uomini presenti sarebbero fuggiti quando si sarebbero accorti della morte della 29enne. La visione dei filmati girati dalle telecamere a circuito chiuso del locale per il momento non hanno chiarito i molti interrogativi: la ragazza, infatti, si sarebbe intrattenuta con i suoi ospiti in stanze private del club, dove non sono presenti telecamere. Cosa è accaduto in quelle stanze?

Stacey Tierney si era trasferita a Melbourne tre anni fa dopo aver lavorato come ballerina e istruttrice di zumba e spinning a Manchester. Arrivata in Australia, aveva trovato un lavoro a Brisbane, quindi si era trasferita a Melbourne e aveva iniziato la collaborazione come stripper al Club.