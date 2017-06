In merito alla scomparsa della trentaseienne brasiliana che lavorava a bordo della nave da crociera Msc Musica la Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario nei confronti di persone non identificate. La donna scomparsa si chiama Simone Scheuer Souza e di lei non si hanno più notizie dal 19 giugno scorso. La donna, membro dell’equipaggio Msc, sarebbe scomparsa dalla nave da crociera "Musica" – dove lavorava come addetta alle pulizie – durante il viaggio da Venezia a Brindisi. I poliziotti, coordinati dal pm Milto Stefano De Nozza, hanno acquisito i filmati delle telecamere interne alla nave da crociera. Da quanto emerso, non risulta che la brasiliana sia scesa dalla nave prima della partenza della stessa da Venezia e la scomparsa è stata segnalata nella notte tra il 18 e il 19 giugno, quando la nave di Msc Crociere di trovava all’altezza di Pescara e dove ha indugiato per circa un’ora prima di ripartire verso Brindisi (dove è arrivata in ritardo rispetto al programma).

L'appello della mamma: "Una persona non scompare nel nulla" – Le ricerche nell'Adriatico, compiute dai militari della capitaneria di porto dopo la denuncia di scomparsa, hanno dato esito negativo. Ora gli investigatori hanno sottoposto a sequestro tutto quanto è stato rinvenuto nella cabina della donna. Nel frattempo sono state ascoltate alcune persone vicine alla brasiliana scomparsa. “Voglio sapere cosa è successo a mia figlia. Siamo preparati a tutto, ma voglio sapere cosa le è successo, perché una persona non scompare nel nulla”, così qualche giorno fa, dall’altra parte dell’oceano, la madre di Simone Scheuer Souza aveva lanciato un appello. Una scheda della donna scomparsa è stata pubblicata anche sul sito della trasmissione televisiva di Rai3 “Chi l’ha visto?” secondo cui l’ultima volta era stata vista da un collega alle 6:30 del 18 giugno, quando la nave era in navigazione tra Cattaro (Montenegro) e Venezia.