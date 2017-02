Non ci ha pensato due volte quando ha visto che un cane era in difficoltà nelle acque ghiacciate di un lago a Stanley Park a Vancouver, in Canada, e così subito si è tolto la giacca dell’uniforme e si è immerso nelle acque gelide con una corda in mano pur di salvare quel cagnolino. Un gesto che ha subito trasformato Peter Colenutt, un ufficiale di polizia canadese, in un eroe del web. L’agente di polizia è stato infatti celebrato dai media per aver coraggiosamente salvato quel cane che, cercando di inseguire una pallina o un uccello, lo scorso venerdì era finito in un lago gelido. Aiutato dai suoi colleghi, il poliziotto è riuscito a raggiungere il cane ormai incapace di ritornare a riva da solo.

Il poliziotto e il cane stanno bene – Le foto postate online mostrano Colenutt emergere dall’acqua ghiacciata con l’uniforme a maniche corte tenendo con una mano in cane dal collare. In altre foto si vede l’uomo camminare nella neve a piedi nudi dopo il salvataggio. Entrambi, sia il poliziotto che l’animale, sono usciti dall’acqua illesi, anche se naturalmente infreddoliti.

Anche il capo di Colenutt è rimasto colpito dal gesto dell’agente e lo ha celebrato su Twitter.

C’è da dire che, come si legge sui media locali e sui social media, questo “eroico” poliziotto non è nuovo a simili azioni di salvataggio. Già in un’altra occasione Colenutt era intervenuto nello stesso lago per salvare un nuotatore in preda al panico: un gesto per il quale recentemente l’agente di polizia ha ottenuto dei riconoscimenti.