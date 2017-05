Chi ha un gatto sa bene che i felini amano spesso allontanarsi dalle loro abitazioni e dai loro padroni per brevi periodi di tempo girovagando nei dintorni per poi tornare, ma quando uno di loro decide di farsi una seconda casa stabile e anche un seconda famiglia nascono dei problemi. È quanto capitato nella città metropolitana di Genova dove nei giorni scorsi due donne hanno deciso di affrontarsi in tribunale per stabilire chi fosse la reale padrona del felino conteso che ha addirittura due nomi diversi.

Tutto è nato quanto il gatto di 4 anni, chiamato alternativamente Fiocco o Tequila a seconda delle padrone, ha deciso, dopo due anni di fedeltà alla padrona, di trasferirsi poco lontano in casa di un'altra padroncina dove ha preso anche l'abitudine di passare la notte per poi tornare ogni giorno nella casa originaria. La prima proprietaria aveva accettato la cosa visto che il gatto si allontanava di poche centinaia di metri e tutto è filato liscio per diversi mesi.

Ad un cento punti però la nuova padrona ha deciso di trasferirsi in un nuova abitazione molto più lontana portando con sé anche il gatto. La prima padrona non ha accettato il fatto compiuto e ha deciso di denunciare l'ex vicina ai carabinieri per il furto dell'animale domestico. L'indagine così è finta in procura dove per uno strano scherzo del destino è stata affidata al pm che di nome fa Emilio Gatti