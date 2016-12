“La mamma è qui, ti ho sempre amato, sei sempre stato perfetto”: sono drammatiche le telefonate arrivate lunedì al 911 dalla città di Hillsborough, nella Carolina del Nord. A chiamare i soccorritori, dopo che un bambino di cinque anni è stato travolto da un camion mentre giocava davanti casa, sono stati sia i suoi genitori che altri vicini. La mamma, in particolare, ha preso tra le braccia il figlioletto dopo il drammatico incidente e, devastata, ha tentato di consolarlo mentre chiamava i soccorsi. Il piccolo Everett era già privo di sensi e nonostante la corsa in ospedale non si è salvato. Il drammatico incidente si è verificato il giorno dopo Natale, mentre Everett Copeland stava giocando con i giochi appena trovati sotto l’albero insieme ad altri bambini che vivono nella stessa zona. Improvvisamente un camion è scivolato dalla collina e ha travolto il piccolo prima di schiantarsi contro la sua casa. Gli altri bambini hanno fatto in tempo a scappare, mentre Everett è stato colpito.

Arrestato un giovane di 28 anni – A bordo del mezzo non c’era nessuno ma per quanto accaduto è stato arrestato un uomo di 28 anni, Alejandro Suarez, dipendente della ditta che stava facendo i lavori poco lontano dalla casa della vittima e responsabile del veicolo. “Un camion è finito nel nostro cortile e ha colpito un bambino”, si sente in un’altra telefonata al 911 effettuata da un vicino di casa che ha visto la drammatica scena dal suo salotto. E ancora: “Un camion ha colpito il mio bambino”, così sconvolto ha chiamato al 911 il padre di Everett. Il piccolo di 5 annilascia i suoi genitori, la sorella gemella e una sorellina minore. Per aiutare i suoi familiari per le spese dei funerali alcuni amici hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe.