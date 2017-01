Un uomo di 51 anni di Pescara con problemi di alcolismo è stato bruciato vivo da sua madre, 75enne con problemi psichici, in seguito a una violenta lite esplosa in casa. La donna ha afferrato del liquido infiammabile e l'ha gettato addosso all'uomo, appena rientrato in casa ubriaco, quindi con un accendino ha appiccato il fuoco. Fortunatamente una vicina di casa, allarmata per le urla che provenivano dall'appartamento, è arrivata sul posto e vedendo il 51enne avvolto dal fuoco ha tentato di salvarlo, gettandogli addosso una coperta e quindi chiamando i soccorsi.

Sul posto è immediatamente arrivata un'ambulanza del 118: Franco Pesce – questo il nome della vittima – è stato trasferito in ospedale con gravissime ustioni in faccia e sul resto del corpo. Medicato e sottoposto ai primi accertamenti, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, al punto che si teme per la sua vita perché potrebbe bastare poco per compromettere il quadro clinico. Pesce è ora ricoverato a Pescara ma si è pensato subito al trasferimento in un centro specializzato per ustionati.

Anche la madre, Maddalena Roccia, è stata ricoverata ed è accusata di tentato omicidio: non ha riportato ferite, ma ai medici spetterà il compito di verificare le sue condizioni mentali.