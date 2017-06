Qualche parola di troppo al semaforo, i toni che si accendono, poi gli insulti e incredibilmente lo sparo. Alyssa Sanchez, 19enne americana, madre di due bambini, è stata colpita alla testa dopo che che la discussione avuta dal suo fidanzato con degli sconosciuti è degenerata nella zona di Southwest 14th Street e 27th Avenue a Miami. Secondo quanto raccontato dagli agenti, il conducente del Cadillac di colore bianco sarebbe entrato in polemica con delle persone a bordo di un'altra auto: pochi istanti dopo ci sarebbe stata la sparatoria. L’unica persona coinvolta è stata proprio Alyssa: la giovane è stata portata subito al Ryder Trauma Center.

"Quando sono entrato nella stanza, era già in coma", ha detto il fratello della giovane, Lazaro Sanchez. “La sua testa era avvolta da garza. Manca un pezzo del suo cranio” ha aggiunto. Alyssa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, i medici non sono ancora in grado di dire se e quando riaprirà gli occhi. "Ora c’è sempre qualcuno qui. Qualcuno è sempre accanto a lei” assicura Lazaro. La sua famiglia ora sta pregando per un miracolo. Ma pretende anche giustizia. "Le persone che hanno fatto questo non meritano di essere libere", ha detto Lazaro. Il fratello della ragazza ha spiegato che il padre dei figli della sorella è stato sparato e ucciso lo scorso anno. "È una persona così bella, non merita tutto questo", ha aggiunto.