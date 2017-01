Archie Adams è un bambino che vive con la sua famiglia a Southampton, nel Regno Unito, e che ormai da qualche tempo non ha la possibilità di parlare né di muoversi. È stata la sua mamma, Karen, a raccontare ai media britannici la drammatica storia del suo bimbo, nato sano ma ormai incapace di controllare il suo corpo. La donna ha raccontato che tutto è iniziato dopo una giornata trascorsa fuori con la famiglia: il piccolo aveva diciotto mesi quando improvvisamente cadde, smettendo di muoversi ed emettere suoni. Portato in ospedale, al bimbo è stata diagnosticata la mielite trasversa, una rara condizione del sistema nervoso centrale che comporta l’infiammazione del midollo spinale. Nelle settimane successive il suo cuore si è fermato per ben 12 volte e ora Archie respira attraverso una cannula tracheostomica.

Il bambino ha perso il controllo degli arti – “Ogni volta i medici ci dicevano che non vi era alcuna garanzia che avremmo potuto riaverlo indietro”, ha detto Karen. “Mi sono sentita impotente a guardare il mio bambino ridotto in questo stato, sapendo che non c’era nulla che potessimo fare”, ha aggiunto la donna. Nell’agosto del 2015 Archie ha subito un intervento chirurgico per l’installazione di un pacemaker. “È successo tutto così in fretta, è accaduto in pochi minuti. È stato come spegnere per sempre un interruttore della luce”, ha raccontato ancora la mamma affermando che il figlio ha perso completamente il controllo degli arti. La donna ha smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alle cure del figlioletto e insieme ai suoi familiari ha dato il via a una raccolta fondi per poter curare e dare al bambino tutte le attenzioni necessarie.