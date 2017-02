Un distributore di sigarette si era trasformato in un bancomat nel centro di San Vito (Ancona), mentre il centro del comune era invaso da diverse persone in maschera, soprattutto ragazzini, intenti a festeggiare il carnevale. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri. A dare l'allarme è stata una ragazza di 25 anni, che stava acquistando un pacchetto di sigarette all’apparecchio in questione, quello della tabaccheria di Antonio Popaiz, in via Amalteo. Come scrive Il Messaggero Veneto, non appena la giovane ha inserito la tessera sanitaria sul lettore del codice fiscale, il distributore ha iniziato a erogare decine di monete. Dimostrando onestà e senso civico, la 25enne ha subito chiamato la Polizia locale, che ha provveduto a piantonare il distributore di sigarette per evitare “razzie”, fino all'arrivo del proprietario.

Quindi è stato appurato che l'erogazione errata di monete era stata provocata da un corto circuito. “E’ andata bruciata una scheda – ha detto il titolare–, così al posto delle sigarette sono usciti i soldi, esattamente 29 euro e 10 centesimi. Quello della ragazza è stato un bel gesto, va ringraziata per la sua onestà”. Parole di apprezzamento per il senso civico dimostrato dalla giovane sia dal titolare, che è riuscito a recuperare tutti i soldi fuoriusciti dalla macchinetta, che dal comandante della polizia locale, Achille Lezi.