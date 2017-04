“Il video era uno scherzo, la porta si apriva, nonostante Margherita [la rom chiusa nell’angolo rotture della Lidl, ndr.] mi ha rigato tutta la fiancata della mia macchina sul posto di lavoro”. A meno di 24 ore dalla decisione dell’azienda di licenziarlo, Ramon Zurita affida ad un lungo post su Facebook la propria difesa per il caso esploso a febbraio quando, insieme ad un suo collega, ha rinchiuso due donne rom nel gabbiotto dei rifiuti che si trova nel piazzale del supermercato di Follonica, filmando poi loro stessi la scena.

Il video era poi finito su diversi gruppi Facebook, come lo stesso Zurita evidenzia nel suo post. “Per rispetto dell'azienda e per la speranza di rientrare non ho mai voluto (potuto) parlare in questi due mesi, ho detto no a molte trasmissioni e se volevo visibilità come qualcuno ha detto perché non farlo, mi pagavano bene” scrive l’ormai ex dipendente Lidl. Zurita era già stato sospeso dopo il procedimento disciplinare ed ora non lavorerà più per la società.

L’uomo evidenzia come le “colleghe femmine avevano paura con quella gente attorno e si rifiutavano” di andare a “buttare la roba” nell’angolo rotture, “partivano le spinte, i colpi, le minacce e la roba da mangiare spariva nemmeno fatti due passi dall'uscita del negozio. Per darvi un’idea?? Buttate una bistecca a due leoni affamati…ma poi scappate però”, scrive. “I capi-area lo sapevano da ANNI, LIDL LO SA DA ANNI, i Carabinieri venivano spesso e quando arrivavano avevano già finito di fare quello che stavano facendo, li allontanavano e dopo 10 minuti erano di nuovo lì ad importunare i clienti. Ecco qui entra in gioco l'azienda che credevo fosse veramente il miglior posto di lavoro. Vuoi mandare via la zingara? Bene fai”.

Ramon precisa che il filmato “era uno scherzo, nonostante Margherita mi ha rigato tutta la fiancata della mia macchina sul posto di lavoro, Andrea gli fa il verso di urlare e di toccarsi la mano, STUPIDO CERTO, MA PUR SEMPRE UNO SCHERZO, la porta si apriva, sono due porte non 1, la sua amica rideva e continuava a prendere la roba, passati 49 secondi vi dovreste far dare i video del negozio che erano dentro a scherzare con noi e a chiedere se era uscita bene nel video”. Una delle stesse donne che subirono quello che fu definito dagli autori "uno scherzo eccessivo" aveva ammesso di conoscere bene i lavoratori che la avevano rinchiuso nel gabbiotto, benché fosse spaventata al momento dei fatti.

L’ex lavoratore sottolinea poi come il filmato non sia stato pubblicato sui social network né da lui, né dall’altro dipendente licenziato, “ma da qualche altro collega davvero Bravo/a e furbo/!!(per questo è in corso una denuncia presso la Polizia Postale)”. Infine Zurita respinge chi lo taccia di essere razzista: “Sono per metà sardo e metà peruviano per di più nero anzi mulatto come direbbero i miei amici, quindi figuriamoci se sono razzista, però vi dico: NON CONFONDIAMO LA TOLLERANZA CON IL RAZZISMO!!!”.