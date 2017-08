in foto: Rich Piana.

Il bodybuilder Rich Piana è in coma per overdose di anabolizzanti. L'uomo, di quarantasei anni, è un famoso culturista professionista che tempo fa aveva ammesso di fare uso di steroidi da circa trent'anni. Noto come sosia del personaggio di fantasia Hulk, Piana è stato soccorso nella sua casa in Florida (Usa) il pomeriggio di lunedì 7 agosto. Trasferito in ospedale, è stato indotto in coma farmacologico e non sono note al momento le sue condizioni di salute.

Piana ha vinto diversi concorsi di bodybuilding e nel 1998 è stato nominato Mr. California. Il culturista statunitense si è classificato primo anche nel Sacramento Pro e nei Campionati del Border States Classic XXX Bodybuilding, Fitness e Figure nel 2009, undicesimo al Campionato degli Stati Uniti NPC nel 2003 e settimo nel 1999. E' una social star su Instagram, su cui conta circa 1,2 milioni di follower. Secondo un articolo di Deadspin, Piana mangia nove pasti al giorno e beve soluzioni a base di proteine.