Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì per il corrispondente Rai a Gerusalemme Carlo Paris, uno dei volti più noti della televisione italiana. Il giornalista dell'emittente pubblica infatti è stato ferito da una granata stordente durante alcuni scontri tra le forze di polizia israeliane e i palestinesi alla Porta dei Leoni della Città Vecchia che stava seguendo nell'ambito del suo lavoro.

La granata lanciata dalla polizia ha colpito il cronista alla gamba destra provocandogli una ustione. Paris è stato subito soccorso e trasportato in ospedale in stato di shock dove però, dopo le cure del caso, è stato dimesso alcune ore dopo. Con lui colpito anche l'operatore israeliano e la producer palestinese, anche loro soccorsi e trasportati al pronto soccorso. Il primo è stato anche lui curato e poi dimesso come Paris, mentre per la donna è stato necessario un ricovero ospedaliero più lungo.

L'accaduto è stato raccontato dallo stesso Paris all'agenzia Ansa. "Come sempre in questi giorni stiamo raccontando gli scontri direttamente dalle strade di Gerusalemme. Si corre qualche rischio ma l'effetto televisivo è sicuramente molto forte" ha dichiarato il cronista, spiegando: "La polizia stava caricando un gruppo di giovanissimi manifestanti palestinesi quando ha cominciato a sparare una serie di granate assordanti. Tre di queste ci hanno colpito mentre eravamo proprio davanti la Porta dei Leoni. Siamo stati soccorsi inizialmente dal pronto soccorso palestinese, poi sono arrivate due ambulanze, una israeliana e l'altra palestinese, che ci hanno condotto nei rispettivi ospedali".