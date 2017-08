I dipendenti di un ristorante della catena Curry House di Suffolk, nel Regno Unito, hanno risolto nel modo più spicciolo e brutale il problema con un cliente che aveva tentato di "fare vento", cioè non pagare il conto dopo aver consumato un lauto pranzo. I camerieri hanno infatti inseguito l'uomo per poi picchiarlo con una mazza da baseball e sottrargli dal portafogli 83 sterline, ovvero l'ammontare del conto che avrebbe dovuto pagare il cliente.

Le foto della spedizione punitiva, a dir poco bizzarre, sono state diffuse nei giorni scorsi e mostrano tre uomini mentre spingono il cliente verso il muro di una strada senza uscita per poi picchiarlo con un bastone. Con il passare del tempo quella che in un primo momento era apparsa come una spedizione punitiva ha acquistato ben altri connotati: i titolari del ristorante hanno infatti raccontato che il cliente non solo non aveva pagato il conto per quattro persone, ma si era persino permesso di insultare e provocare le cameriere durante tutta la serata ricorrendo anche a ingiurie razziste. Spazientiti da quel comportamento, hanno deciso di passare alle vie di fatto e punire il maleducato avventore.