Guido Catalano, uno dei poeti più amati dal pubblico, è tornato con un nuovo libro. Una raccolta di poesie dal titolo "Ogni volta che mi baci muore un nazista". Dopo il successo narrativo raggiunto con il libro in prosa "D’amore si muore ma io no" (2016), Rizzoli pubblica una raccolta di componimenti poetici del “criminale poetico seriale”, come qualcuno ha definito Catalano, o anche “l’ultimo dei poeti”.

Da pochi giorni, quindi, Guido Catalano – poeta, scrittore e performer – si è rimesso in marcia per svelare i versi del suo nuovissimo libro di poesie, intitolato "Ogni volta che mi baci muore un nazista": 144 poesie inedite che disegnano un nuovo coinvolgente viaggio tra le emozioni e i sentimenti umani, che oltre da leggere sono soprattutto da ascoltare. Ed è per questo che Catalano, in questi giorni, è di nuovo in tour con la sua poesia. Dopo il travolgente inizio del suo tour all'Alcatraz di Milano e a Torino (in entrambi i luoghi il suo reading ha registrato più di 1000 presenze), "Ogni volta che mi baci muore un nazista" approda al Sud, a Napoli, per poi rimettersi a scorrazzare in lungo e largo lo Stivale.

Guido Catalano: "Le persone cercano la poesia"

Per l'occasione della data partenopea, abbiamo raggiunto Catalano al telefono, il quale, raggiante per il successo di pubblico della tappa milanese, ha dichiarato: "La sensazione più incredibile, per me, ogni volta che salgo su un palco a interpretare le mie poesie, è percepire in maniera netta che le persone sono lì non solo per ascoltarmi, ma perché mi vogliono bene."

Forse il fatto di essere un poeta diverso da tutti gli altri, ha spesso indotto i mass media a definire Catalano e le sue performance una sorta di "fenomeno", quando non addirittura mero "evento pop". "Questa necessità di categorizzare – dichiara Catalano – è tipica dei media. In ogni caso, sì, io sono molto pop, anzi rock – continua divertito il poeta torinese – Le mie performance sono un misto di poesia e cabaret, il che finora mi ha molto sostenuto nel costruirmi un pubblico forte, a cui piace far parte con me di una piccola comunità di lettori."

E sulla recente riscoperta della poesia in ambito culturale, come da qualche settimane si è iniziato a parlare nelle terze pagine dei giornali? "Non credo sia in atto una vera riscoperta editoriale della poesia – afferma Guido Catalano – Credo però che oggi esistano molti più poeti che vanno in giro a declamare i loro versi, a fare reading. E in questo i social sono e saranno sempre di più di grande aiuto, perché la gente ama condividere la poesia sulle proprie bacheche e farla propria. Non sempre si tratta di poesia di qualità, ma resta il fatto che le persone la cercano. E spesso, dopo averla condivisa virtualmente cerca un luogo dove andarla a condividerla dal vero con gli altri."

Info tour.

16 Febbraio 2017: CELLAR THEORY – Napoli

17 Febbraio 2017: TEATRO DELLA CONCORDIA – San Costanzo (PU)

18 Febbraio 2017: TEATRO COMUNALE – Cesenatico

22 Marzo 2017: LOCOMOTIV CLUB – Bologna

23 Marzo 2017: AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – Roma

24 Marzo 2017: SALA DEI NOTARI – Perugia

25 Marzo 2017: TEATRO SCIENTIFICO TEATRO LABORATORIO – Verona

26 Marzo 2017: MAME – Padova

11 Maggio 2017: TEATRO LUX – Pisa

14 Maggio 2017: EREMO CLUB – Molfetta