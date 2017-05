Una scena inquietante è stata ripresa dalle telecamera a circuito chiuso durante un’operazione chirurgica nell’ospedale cinese della contea di Lankao, nella provincia cinese dell’Henan: un chirurgo e un’infermiera (sembra sua fidanzata) sono venuti alle mani. Secondo quanto rivela il Daily Mail, sarebbe stato l’uomo a prendere a pugni in faccia la ragazza, qualche secondo dopo che il paziente era stato accompagnato fuori dalla sala operatoria, accusandola di aver “violato il protocollo medico”. L’infermiera – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – avrebbe negato le accuse, il medico ha reagito in malo modo.

Le scioccanti immagini, che hanno avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, mostrano la donna che viene colpita ripetutamente e poi finisce a terra. Il medico è stato poi fermato e allontanato dai suoi colleghi, mentre l'infermiera portata via da un altra persona. Da parte sua l’ospedale ha fa sapere che nessuno dei due ha riportato ferite gravi, e che la direzione sanitaria ha deciso che non sarà preso alcun provvedimento disciplinare, in quanto trattasi di “affari strettamente personali della coppia e non professionali”.