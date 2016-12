Un episodio che ha dell'incredibile in un aeroporto in Corea del Sud. A farne le spese un cane, reo di essere sfuggito al controllo del padrone.

L'animale era in viaggio con il proprietario verso Bangkok, entrambi si trovavano all'aeroporto Incheon di Seul. Sembra che, a un certo punto, il cane si sia divincolato dal guinzaglio e sia sfuggito al controllo del padrone. Scappato dalla scaletta d'imbarco dove si trovava – in procinto per salire sull'aereo della compagnia Thai Airways – l'animale si è messo a correre, fino a quando non si è ritrovato su una delle piste dell'aeroporto. Lì è stato ucciso a sangue freddo da un agente, che ha sparato nella sua direzione senza esitazioni.

Nonostante il fatto abbia lasciato tutti i presenti sconvolti, un funzionario dell'aeriporto Incheon di Seul ha spiegato che non si è trattato di un "colpo di testa" dell'agente, ma della procedura standard da adottare in queste situazioni. Il cane, infatti, ha aggiunto il funzionario, avrebbe potuto costituire un pericolo per la sicurezza dei voli che si trovavano su quella pista e dei passeggeri.

Il padrone del cane era diretto a Bangkok con un volo della Thai Airways. La compagnia gli ha offerto un risarcimento per la perdita subita.