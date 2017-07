Tragedia a Villa San Sebastiano, la frazione di Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila. Una giovane di 23 anni è morta schiacciata sotto il peso di un cancello. L’incidente si è verificato all’interno della cooperativa agricola ‘La Villa’. La vittima, Arbutina Amea, di origini macedoni, era la figlia del custode dell’azienda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava chiudendo il grosso cancello in metallo, quando, per cause ancora da accertare, si è staccato dallo scorrimento e le è finito sulla testa, uccidendola sul colpo.

Inutili i soccorsi.

Sul posto sono subito arrivati i sanitari con l’ambulanza dell’associazione 16 maggio ’82, ma purtroppo per la giovane non c’era già più niente da fare. Per i rilievi ci sono i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo insieme a quelli del nucleo operativo. Sulla drammatica vicenda è stata aperta una inchiesta dalla magistratura. L’area è stata sottoposta a sequestro e il corpo della ragazza è stato messo a disposizione della procura di Avezzano per i successivi accertamenti.

Chi era la vittima.

Arbutina aveva frequentato l’Istituto tecnico per il turismo di Tagliacozzo e conseguito il diploma qualche anno fa. Viveva insieme ai suoi genitori all’interno della stessa cooperativa agricola in località Valle Solve, a Villa San Sebastiano. Aveva lavorato per un po’ di tempo in un call center di Avezzano e pare che ora lavorasse in un mattatoio. Proprio nei giorni scorsi l’azienda era stata colpita da un incendio ad un capannone, con danni ingenti, probabilmente determinato da un corto circuito.