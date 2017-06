Il caldo africano che sta interessando la penisola non dà ancora tregua. Sono sette le città con il bollino rosso segnalate dal ministero della Salute da oggi a mercoledì, quando se ne aggiungeranno altre due. Da oggi e per tre giorni – segnala il bollettino sulle ondate di calore del ministero – massima allerta su Ancona, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia e Pescara. A queste città bollenti mercoledì si aggiungeranno anche Roma e Rieti. Per fronteggiare il caldo e l’afa il ministero fornisce una serie di consigli, in primis quello di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, cioè dalle 11 alle 18. Si suggerisce inoltre di evitare le zone trafficate per il rischio ozono, di non svolgere attività fisica all'aperto e di utilizzare in maniera corretta il condizionatore. L'alimentazione deve essere leggera ed è bene bere molti liquidi moderando bevande gassate, zuccherate, caffè.

Le previsioni meteo – Secondo le previsioni dei meteorologi, il caldo africano si sta spostando verso il Sud, dove raggiungerà il suo picco in settimana, mentre al Nord sono attese, dopo quella di domenica, altre due perturbazioni che attenueranno il gran caldo degli ultimi giorni. “Il passaggio della perturbazione di domenica ha iniziato ad indebolire l'anticiclone africano; altre due perturbazioni sono attese nel corso della settimana ma con effetti maggiori al Nord dove l'estate si concederà una pausa – è quanto spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera – mentre il grande caldo da mercoledì si concentrerà sempre più al Sud; altrove invece ci sarà un graduale ritorno alla normalità”. Secondo gli esperti meteo, la bassa pressione che interesserà l'Europa centro occidentale estenderà la sua influenza anche al nostro Paese pilotando altre due perturbazioni che porteranno diversi episodi temporaleschi al Settentrione. La prima arriverà tra stasera e domani e porterà dei fenomeni su Alpi, Prealpi e Valpadana centro occidentale. Altrove prevarrà l'alta pressione con clima caldo. La seconda perturbazione arriverà tra mercoledì e giovedì e porterà piogge e temporali, talora anche forti, al Nord e poi marginalmente anche al Centro. Situazione invariata altrove. Le precipitazioni daranno un sollievo alla siccità seppur senza risolverla.