Bubba è un cane di piccola taglia (Chi Apso, un incrocio tra il chihuahua e un Apso Lhasa), eppure è riuscito a mangiarsi un tacchino intero. Quello che i suoi proprietari avrebbero dovuto consumare il giorno di Natale. E’ stato il suo proprietario, David Barrett, da Prestwick, South Ayrshire, a scoprire la malefatta dell’animale. La sua famiglia non aveva idea di quello che il cane affamato aveva combinato, fino a quando Bubba non è crollato improvvisamente sul pavimento, incapace di muoversi con la pancia visibilmente gonfia. Il cagnolino aveva lasciato solo un piccolo pezzo del petto di tacchino, che secondo David sarebbe stato sufficiente per sfamare tre persone.

L’uomo ha poi scattato una foto all’animale rimpinzato di cibo e l’ha pubblicata su Twitter. In poche ore lo scatto ha raccolto oltre 24mila like e quasi 10.000 re-tweet. Alcuni hanno commentato in modo divertente: “Ha proprio la stessa forma del tacchino!”. Tuttavia il Natale dei Barrett non è stato completamente rovinato in quanto i proprietari di Bubba sono riusciti a salvare la giornata – e forse la vita di Bubba – facendosi portare un tacchino di riserva. La famiglia ha assicurato che il cane “sarà messo a dieta per Capodanno”.