La legge sul biotestamento arriverà probabilmente in Aula a settembre, e non più domani, come era previsto da calendario. Il sentore di un nuovo stallo si era già avuto la scorsa settimana. Sono infatti oltre 3mila gli emendamenti da esaminare dalla Commissione Igiene e sanità del Senato. "È un tradimento" – così l'associazione Luca Coscioni ha commentato la decisione. "Siamo in presenza di ostruzionismo", è la denuncia di Emilia De Biasi, del Pd, la relatrice della legge.

"Seppur nella prima settimana di luglio i capigruppo in Senato avessero calendarizzato la discussione in Aula del testamento biologico per il 25 luglio, la promessa" – commentano Mina Welby e Matteo Mainardi, co-presidente e membro di Giunta dell'associazione – è stata tradita. La legge rimane infatti ancora ostaggio della Commissione Igiene e sanità, dove solo da questa settimana inizierà l'esame degli emendamenti dopo una sospensione di quasi un mese".