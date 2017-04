Il bimbo che vende i suoi disegnini per strada: “Costano 25 centesimi l’uno”

Le foto sono state scattate in una strada di Jeddah, in Arabia Saudita. Il bimbo, figlio di genitori filippini, è stato elogiato per la sua ingegnosità: “Voglio diventare un artista da grande” dice ai suoi ‘clienti’. Le sue opere rappresentano per lo di più personaggi dei cartoni animati.