Caden Benjamin è un bimbo di 10 anni, originario di Standerton in Sudafrica, che soffre di obesità. Pesa ben 90 kg ed è costantemente affamato a causa di una patologia molto rara che lo porta a mangiare letteralmente qualsiasi cosa: anche la carta igienica, se non riesce a trovare del cibo normale. Gli è stata diagnosticata la cosiddetta sindrome di Prader-Willi, un disturbo genetico caratterizzato da una compulsione ossessiva per il mangiare. “Mangia tutto ciò che si trova per le mani” ha detto sua madre Zola al Daily Mail. “Ho capito che la situazione era seria quando è arrivato a mangiare anche i rotoli di carta igienica. In realtà, avrebbe mangiato qualsiasi carta avesse trovato in casa. Se non c'è niente da mangiare, ammassa la sporcizia che trova sul pavimento e la mangia”.

Diversi anni fa, Caden è stato costretto a subire una tracheotomia e ora respira attraverso un tubo inserito nel suo ventre. Da allora, la situazione legata al suo disturbo è diventata giorno dopo giorno più preoccupante. “A tre anni pesava 40 chilogrammi e all’epoca non sapevamo quale fosse il problema. L’abbiamo portato da diversi medici e nessuno ci ha spiegato cosa non andava e perché stava aumentando così tanto di peso” spiega Zola.

Alla fine, un medico dell'ospedale accademico di Steve Biko a Pretoria ha sottoposto Caden ad ulteriori esami e la diagnosi è stata sindrome di Prader-Willi. "Normalmente cominciava la giornata mangiando quattro fette di pane tostato e poi un'ora beveva la Coca-Cola e mangiava gli avanzi della sera prima. Poi a pranzo due grossi pezzi di pollo. Se lo avessimo lasciato libero, avrebbe mangiato per il resto della giornata” ammette la genitrice.

E così è il piccolo è stato messo a dieta. La signora Benjamin è stata costretta a mettere sotto chiave tutti suoi mobili da cucina e il frigorifero. “Mi sono sentita così male a farlo … ma i medici hanno detto che se voglio che mio figlio viva non devo farlo mangiare", ha detto. “Ogni giorno è una battaglia. Devo controllarlo tutto il giorno e la notte”. Caden fa fatica perfino respirare visto la condizione di sovrappeso. Inoltre soffre di attacchi di depressione perché non è in grado di vivere come un bambino normale. “A volte piange perché vorrebbe andare a giocare coi suoi amici ma non può farlo…” dice affranta la madre.