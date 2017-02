Già essere allergici in maniera grave è uno svantaggio non di poco conto ma essere allergici al freddo in un paese non proprio caldo è molto peggio. Lo sanno bene i genitori di un bambino inglese di 10 anni, il piccolo Finley Mitchell, costretti ad emigrare dalla Gran Bretagna per trovare un Paese più consono alla salute del figlio. Dopo diversi episodi al limite che lo avevano portato in ospedale, i medici infatti avevano diagnosticato al bimbo una grave forma di allergia al freddo, una condizione rara che può rivelarsi anche mortale.

Il bambino infatti sviluppa come una orticaria che gli porta una eruzione cutanea su tutta la sua pelle ogni volta che esce all'aria aperta e fa freddo. Per evitare altre conseguenze, i suoi genitori, la 36enne Rebecca e il 38enne Martin, alla fine hanno preso la decisione drastica di lasciare definitivamente il Regno Unito per emigrare nella più calda Australia. Come raccontano loro stessi ai media brittanici, la svolta per il piccolo è stata sostanziale e rapida. Sono bastati sei mesi al caldo del Queensland, infatti, per permettere a Finley di godersi la vita all'aria aperta senza più alcun prurito o arrossamento della pelle.