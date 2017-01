Tragedia sfiorata in un bar di Sestri Ponente a Genova. Due persone si sono sentite male dopo aver bevuto soda caustica e sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Galliera, nel capoluogo ligure. Si tratta di un uomo e una donna, di 26 e 24 anni, ancora in prognosi riservata. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri del Nas , la coppia avrebbe chiesto due bicchieri d'acqua al barista. L'uomo ha quindi versato loro da bere prendendo una bottiglia da sotto il lavandino senza accorgersi che era quella sbagliata. Appena bevuto un sorso, la coppia si è subito sentita male. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e gli ispettori della Asl. La bottiglia è stata sequestrata: gli accertamenti hanno chiarito che era detersivo contenente anche soda caustica. A quel punto il barista è stato denunciato per lesioni colpose.

Il detersivo per lavastoviglie ingerito dai due ricoverati sarebbe stato travasato in una bottiglietta d'acqua con l'etichetta. Il liquido è inodore e incolore e deve aver tratto in inganno l’incauto barista quando lo ha versato nei bicchieri. Sembra che i ragazzi abbiano sentito un forte bruciore alla gola e all'esofago quando hanno mandato giù il liquido. A quel punto il barman, che conoscerebbe anche personalmente i due giovani, ha chiamato i soccorsi. L'uomo si è effettivamente giustificato dicendo che si è trattato di una svista. I carabinieri del Nas raccomandano sempre di non travasare i detersivi dai loro contenitori originali perché si corre il rischio di confonderli con le normali bottiglie di acqua. Come appunto è successo oggi nel bar di Sestri Ponente.