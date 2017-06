Era venuto alla luce due anni fa con una malformazione rarissima: non aveva il naso. Purtroppo Eli Thompson, una delle 37 persone in tutto il mondo ad essere nato affetto ad "arinia", ossia l'assenza congenita della piramide nasale, è morto. L’annuncio è stato dato da suo padre, Jeremy Finch. Le sue condizioni, come riporta anche il Daily Mail, erano peggiorate in modo improvviso e dopo essere stato ricoverato allo Springhill Medical Center di Mobile, in Alabama, non ce l'ha fatta.

Eli era nato prematuro nel marzo del 2015 al South Baldwin Hospital di Foley: l’arinia, assenza di naso, è una condizione che colpisce solo un neonato su 197 milioni, spiegano loro i medici. Riguardo all'anomalia, quindi, esiste pochissimo materiale su cui documentarsi: tre brevi articoli scientifici. Gli accertamenti che sono seguiti alla sua nascita hanno evidenziato che Eli non solo non presentava un naso esternamente, ma non aveva nemmeno una cavità nasale né un sistema olfattivo. Dopo che sua Brandi McGlathery aveva pubblicato le foto del figlio su Facebook, Eli è diventata una vera e propria stella dei social network. E non erano mancate le polemiche legate ad una controversa censura applicata da FB.

Nonostante le circostanze il bambino aveva sviluppato una personalità grintosa “ed era amato da tutti quelli che lo conoscevano” ha detto suo padre ad AL.com. Era “molto, molto luminoso e felice, sempre sorridente con tutti” ha aggiunto l’uomo, affranto. Come tutti i bambini della sua età, anche Eli provava a farsi capire con il linguaggio dei segni: “Il suo preferito era quello per ‘biscotti’” ha detto il padre. “La sua storia ha toccato un sacco di vite. Veramente un sacco di gente gli voleva bene” ha aggiunto l’uomo.