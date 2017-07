Come vi avevamo anticipato, il MoVimento 5 Stelle annuncerà il proprio candidato premier alle prossime elezioni politiche nel corso dell'edizione 2017 di Italia 5 Stelle, l'ormai tradizionale kermesse grillina. Quest'anno l'evento si terrà a Rimini il 22,23 e 24 settembre e si concluderà, appunto, con l'indicazione del candidato alla guida della lista del MoVimento per le politiche.

Rimini sarà “l'occasione per rivederci tutti insieme dopo un anno, ma anche l'occasione per aprire le porte a tutte le persone che vogliono collaborare alla creazione dell'Italia 5 Stelle”, ha spiegato Grillo dal suo blog, comunicando che “sarà anche il luogo in cui annunceremo i risultati della votazione online che avrà decretato il candidato premier ed è qui che il nostro candidato farà il suo primo discorso ufficiale: sarà un momento storico”.

Come noto da tempo, dunque, saranno gli iscritti a scegliere chi guiderà il M5s alle politiche, con un percorso però ancora da stabilire. L’ipotesi più plausibile è che la votazione avverrà in due turni, come per la scelta dei candidati alle Regionarie e alle Quirinarie, con un decisivo turno di ballottaggio fra i candidati più votati. Stando a quanto ci risulta, Grillo dovrebbe sottoporre al giudizio degli iscritti una rosa già scremata dallo “staff” e sottoposta a una sorta di pre -approvazione da parte dei gruppi parlamentari.

Il grande favorito della vigilia è certamente Luigi Di Maio, sul cui conto sono stati effettuati dei sondaggi, per valutarne il gradimento interno. Di Maio, che è da tempo uno degli elementi più riconoscibili all’esterno del MoVimento, potrebbe non avere vita semplicissima, considerando che gli equilibri interni ai 5 Stelle variano con grande facilità.

Qualche mese fa vi riportavamo le parole di un parlamentare “integralista”, secondo cui la rosa dei candidati sarebbe composta da Roberto Fico, Luigi Di Maio, Paola Taverna e Barbara Lezzi, con l’aggiunta di qualche “riempitivo” con poche chance. Le ultime voci interne, nel presentare come improbabile la candidatura della Taverna, riportano la possibilità che anche Alessandro Di Battista decida di correre per la carica di candidato. Una ipotesi che chiaramente cambierebbe le carte in tavola e potrebbe portare anche al passo indietro di Roberto Fico. Di Battista, in ogni caso, resterebbe in prima fila nella squadra di Governo, “prenotando” un posto da ministro degli Esteri o degli Interni.