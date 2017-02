Trecento ragazzi e ragazze, per lo più con una laurea già conseguita, si sono presentati ieri al Polo Carmignani dell'Università di Pisa in occasione del recruiting day di Ikea con la speranza di ottenere uno dei soli quattro posti disponibili per un tirocinio presso il colosso svedese. Nell'Italia della disoccupazione giovanile galoppante, in un paese che sembra non riuscire a reagire, trecento persone con un'istruzione spesso molto avanzata hanno tentato la carta dell'Ikea. Una di queste è Rebecca Consani, 22 anni, laureanda in economia aziendale, che a Il Tirreno ha detto: "Ho deciso di candidarmi per sperare di mettere in pratica quanto ho imparato finora. Oggi questa azienda è l'unica ad offrire un’opportunità del genere. E la presentazione di questa mattina (ieri) mi ha convinta: si vede che c’è un bello spirito di squadra e mi piacerebbe lavorare in un ambiente così".

Ikea, le quattro posizioni aperte.

I trecento candidati sono stati accolti con una presentazione dell'azienda, quindi sottoposti fino a tarda sera a dei colloqui conoscitivi. Si tratta per lo più di under 30 con un'avanzata formazione universitaria in Economia e Marketing, Ingegneria e Architettura, Discipline umanistiche, Risorse umane, Informatica, Scienze matematiche. Quattro i posti da tirocinante, per soli sei mesi, messi a disposizione dalla multinazionale: due nell’area customer relation, una nella manutenzione e un’altra ancora nel settore vendite. La durata del contratto è semestrale e non esistono garanzia su un eventuale rinnovo, né si sa a quanto ammonta la retribuzione, ma per questi giovani si tratta evidentemente comunque di un'esperienza importante: "Credo che entrando a far parte della squadra di Ikea potrei crescere a livello professionale e fare carriera. Quale altra azienda lo permette al giorno d’oggi?", dice uno di loro.

La 22enne Caterina aggiunge: "Studio Informatica Umanistica e non so che mestiere farò. So solo che mi affascina l’analisi dei dati e per questo mi sono candidata per il ruolo di customer service. Conoscevo già l’azienda, chi non ha mai acquistato prodotti da Ikea? Ma oggi ho scoperto che ha anche una buona organizzazione".