Da un mese e mezzo centinaia di uomini delle forze dell’ordine stanno cercando senza sosta Norbert Feher-Igor Vlaclavic, il latitante serbo indagato per tre omicidi tra Bologna, Ferrara e Ravenna. E da ieri si è allargato anche alla provincia di Ravenna il raggio delle ricerche del killer di Budrio. A partire da questa settimana la caccia al pericoloso criminale si è estesa a quest'ultima provincia con controlli dei Carabinieri in alcuni casolari nella zona di Ponte Bastia, al di là del confine ferrarese. Da lì, da quanto è emerso, erano arrivate alcune segnalazioni, che però per il momento non hanno consentito di trovare Norbert Feher. Del killer in fuga non c’è infatti traccia. All'Arma territoriale si erano aggiunti per le verifiche anche uomini dei reparti speciali.

Identificati alcuni extracomunitari e trovata droga – Si allarga quindi la caccia all’uomo, in corso da oltre un mese in un’area di circa 40 chilometri, la cosiddetta zona rossa nella “bassa” tra Molinella e Campotto tra le province di Bologna e Ferrara. I controlli compiuti nella giornata di ieri hanno portato all'identificazione di alcuni extracomunitari e al ritrovamento di sostanze stupefacenti.

Le immagini dell’omicidio di Davide Fabbri – Intanto, dopo le immagini diffuse in esclusiva dal Tg1 che mostrano gli attimi immediatamente precedenti all’omicidio del barista di Budrio Davide Fabbri, l’avvocato che rappresenta la vedova della vittima ha parlato di “un momento di sgomento e tristezza” e di immagini che non aiutano la moglie del barista a dimenticare quello che è accaduto la sera del primo aprile. Nel video, ripreso dalle telecamere del bar, si vede il malvivente in abiti mimetici che entra nel locale imbracciando un fucile: Igor in un primo momento viene disarmato da Fabbri ma poi freddato con un colpo di pistola in un’altra stanza rispetto a quella mostrata dalle telecamere.