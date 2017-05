Mentre centinaia di uomini delle forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta da inizio aprile nella speranza di rintracciare Norbert Feher, il pericoloso latitante serbo responsabile del delitto di Budrio e di altri omicidi, c’è chi su Facebook pensa invece a “dedicare” post al criminale in fuga, apparentemente per spaventare la sua ex compagna. È il caso di un trentaseienne sardo che vive a Bologna e che adesso è finito in manette. Già un mese fa l’uomo era stato colpito da una misura di divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai due figli, in seguito a dei comportamenti violenti che la donna aveva deciso di denunciare alla polizia. Ma nonostante quel provvedimento, l'uomo avrebbe continuato a perseguitare e minacciare la ex compagna facendosi anche trovare più volte sotto casa della donna e davanti alla scuola dei figli.

In carcere dopo le minacce – Comportamenti che, insieme anche alla frase scritta su Facebook per il killer di Budrio, hanno portato a un aggravamento della misura nei suoi confronti. Su Facebook a quanto pare il trentaseienne aveva scritto qualche giorno fa la frase “Igor fammi scuola” proprio con dei riferimenti minacciosi alla ex compagna. Così per l’uomo è scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito ieri dai poliziotti del Commissariato Due Torri.