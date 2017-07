Giuseppe aspetta ancora la liberazione di Iceberg, il cane ‘incarcerato' in Danimarca perché appartenente ad una razza proibita nel Paese. Come forse ricorderete, l'uomo era riuscito ad entrare in Danimarca senza che le autorità ne impedissero il regolare ingresso, nella realtà dei fatti però la sua razza di appartenenza è considerata illegale.

La storia di Iceberg. Dal momento in cui Iceberg è stata prelevata e portata in canile, Giuseppe non l'ha più vista. La legge infatti impedisce ai proprietari di far visita ai loro cani che, per prassi, vengono uccisi. Grazie però al sostegno dei danesi, degli italiani e delle istituzioni nostrane, Giuseppe è riuscito ad ottenere l'annullamento della ‘condanna a morte': Iceberg è salva.

Cattive notizie. I festeggiamenti per la bella notizia sono però durati poco: Iceberg ad oggi è ancora in canile e nessuno sa quando uscirà. Giuseppe ha raccontato a Fanpage.it la situazione attuale, in pratica con l'arrivo delle vacanze estive, il caso Iceberg è stato rimandato a settembre: ma nel frattempo come sta Iceberg?

Come sta Iceberg? Questa è la domanda che Giuseppe non riesce a togliersi dalla testa, la preoccupazione è chiaramente che il cane possa sentirsi abbandonato dal suo proprietario, che invece soffre chiedendosi come stia Iceberg. Noi non spegniamo i riflettori sulla vicenda e continuiamo a rimanere in contatto con Giuseppe nella speranza di potervi raccontare immediatamente il momento del rilascio di Iceberg.