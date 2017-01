I Vigili del Fuoco italiani sono i migliori del Mondo. A dirlo, stavolta, non è stato un ministro del governo, né un opinionista in vena di celebrazioni, bensì il World of Firefighters – Conrad Dietrich Magirus Award, edizione 2016, un riconoscimento internazionale assegnato nell’ambito del concorso che premia i vigili del fuoco che si sono particolarmente distinti, a livello mondiale, in interventi di soccorso. Ebbene, i nostri "pompieri" hanno trionfato in relazione all’attività "svolta in seguito al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito l’Italia centrale”. In finale gli italiani hanno incontrato Austria, Brasile, Cile, Colombia, Danimarca, Francia, Polonia ed Emirati Arabi selezionati da una giuria internazionale specializzata.

“Un’emozione indescrivibile, essere riconosciuti in un contesto internazionale, soprattutto in casa della Germania. Ma il primo pensiero, appena in sala è esploso il boato, alla parola ‘Italia!’, è andato a tutti i colleghi che ancora oggi sono sul campo per portare aiuto alla popolazione. Ecco, alla parola ‘Italia!’ mi sono detto: questo è per voi! Per me è stato un grande onore aver rappresentato i miei colleghi ad Ulma”, ha commentato Antonio Di Malta, caposquadra dei vigili del fuoco.

I nostri vigili hanno prevalso per l’attività svolta nelle zone colpite dal terremoto della scorsa estate, in particolare perché “il centro operativo nazionale – si legge in una nota del Dipartimento – è riuscito, in poche ore, a inviare sul posto e a coordinare, uomini e mezzi delle colonne mobili di tutta Italia. L’intervento congiunto dei diversi nuclei specialistici e delle squadre di terra ha permesso il salvataggio di numerose persone, estratte vive dalle macerie”. Alle spalle degli italiani sono saliti sul podio Austria e Brasile.