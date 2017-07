in foto: Sophie Shambley, 30 anni (Facebook).

Camminava per strada nuda e ubriaca lasciando i suoi figli da soli a casa. Queste le accuse mosse dai vicini di casa a Sophie Shambley, 30 anni e di origine inglese, da poco trasferitasi insieme alla sua famiglia a Gran Canaria, in Spagna. Che fosse preoccupazione o semplice invidia, da quando il vicinato ha denunciato i fatti alla polizia locale per la donna è cominciato un vero e proprio inferno: prima è stata arrestata davanti agli occhi increduli di suo marito Shaun e subito dopo rilasciata, ma resta il mistero sulla veridicità di quanto raccontato alle forze dell'ordine. Pare, infatti, hanno riferito dei testimoni, che Sophie abbandonasse i suoi due bambini, di uno e quattro anni, "affamati, sporchi e mentre piangevano" per poter uscire da sola a divertirsi.

La coppia si è trasferita sull'isola iberica circa sei settimane fa da Wigan, in Gran Bretagna, trovando alloggio in un resort turistico di Arguineguin, a circa 40 miglia da Las Palmas, dove sin dall'inizio non ha avuto vita facile. Finché non è arrivata persino una denuncia alla polizia locale. Insospettiti dalle continua urla provenienti dall'appartamento della famiglia di Sophie, i vicini hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver visto i bambini lanciare i giocattoli dal balcone senza il controllo dei genitori. All'arrivo degli agenti, la donna è stata ritrovata nel suo letto in stato semi-confusionale, ma prima del suo ritorno, forse ubriaca, aveva vagato per il piccolo centro completamente nuda.

"Alcuni testimoni hanno sentito i bambini, un maschio e una femmina, che piangevano e hanno notato che la porta dell’appartamento era rimasta aperta. La piccola aveva il pannolino sporco e diverse piaghe sulle gambe – ha riferito la polizia –. Suo fratello piangeva ed era affamato. Gli agenti gli hanno offerto da bere e da mangiare e loro hanno accettato volentieri". I piccoli sono poi stati affidato al loro nonno, residente nell'isola, mentre la madre, dopo l'arresto per abbandono di minore, è stata rilasciata non senza conseguenze. Come sottolinea il quotidiano inglese Daily Mirror, la donna è stata licenziata. Il marito, però, la difende: "C' stato un chiaro caso di scambio di identità. Mia moglie è rimasta a casa per tutto il tempo e non era ubriaca. Viviamo in un inferno, ci arrivano minacce per noi e i nostri figli". Intanto, gli inquirenti continuano a lavorare per fare luce sulla vicenda.