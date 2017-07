Alex Dallas, una ragazza inglese di 16 anni da quattro malata di tumore, dopo essere riuscita a sopravvivere alla terribile malattia ha realizzato il sogno della sua vita: quello di vestire come una principessa al ballo di fine anno scolastico. Alla studentessa, tuttavia, la partecipazione alla cerimonia è stata severamente vietata perché i dirigenti scolastici la considerano "mentalmente instabile" e troppo vulnerabile per poter prendere parte al ballo insieme a tutti i suoi compagni di classe: "Sono infuriata per questo divieto. Partecipare al ballo è quello che desidero da quando ho 11 anni e non c'è davvero nessuna ragione perché non possa farlo".

Anche i genitori della 16enne sono andati su tutte le furie: il padre e la madre infatti avevano fatto anche un importante sforzo economico pur di garantire alla figlia di potersi vestire effettivamente come una principessa. All'adolescente avevano acquistato un abito da 400 sterline e comprato un costoso paio di scarpe eleganti. Per finire la donna aveva organizzato una sessione di trucco e parrucchiera anch'essa piuttosto esosa.

Una portavoce della scuola ha motivato la decisione di escludere Alex: "Non frequenta le lezioni da sei mesi, da quando cioè si è operata per rimuovere il tumore. Nelle ultime settimane le avevamo chiesto di venire in classe almeno un'ora al giorno, ma non si è mai fatta vedere e francamente non ce la sentiamo ora di farla partecipare al ballo senza che abbia minimamente legato con i suoi compagni di scuola. Questa decisione ci rammarica fortemente ma crediamo che sia la cosa giusta".