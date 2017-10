Hanno scelto una giornata a forte valore simbolico gli 800 insegnanti che oggi, 3 ottobre, faranno uno sciopero della fame e andranno a scuola con un nastrino tricolore appuntato sul maglione per “indicare la volontà a considerare fin d’ora tutti i bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole cittadini italiani a tutti gli effetti”. Un vero e proprio appello al Parlamento perché approvi lo Ius Soli che arriva nella giornata nazionale dedicata alle vittime dell’immigrazione. Il provvedimento si è arenato al Senato e sembra sempre più difficile che si arrivi alla sua approvazione in questa legislatura, nonostante l'appello di alcuni esponenti di spicco – anche del governo – come il ministro dei Trasporti Graziano Delrio.

A ribadire il messaggio che vogliono lanciare i 4.466 insegnanti che hanno firmato questo documento di Insegnanti per la cittadinanza è Franco Lorenzoni, maestro elementare. In una lettera inviata a la Repubblica, Lorenzoni spiega: “Sono maestro elementare e assieme a oltre ottocento insegnanti di ogni parte d’Italia martedì 3 ottobre farò uno sciopero della fame simbolico e mi recherò a scuola con un nastrino tricolore appuntato sul maglione. In pochi giorni siamo arrivati a raccogliere 4.466 firme di Insegnanti per la cittadinanza impegnati per lo Ius soli e lo Ius culturae”.

Nella sua lettera, Lorenzoni spiega le motivazioni dello sciopero: “Ho in classe alcuni bambini stranieri che, secondo la legge attualmente in vigore, non hanno e non avranno mai la cittadinanza italiana. Questo mi sembra così ingiusto da mettere in discussione alla radice il mio lavoro. Ogni giorno, infatti, come moltissime altre ed altri insegnanti, cerco di dare valore e dignità ai pensieri e alle parole di tutte le bambine e bambini che ho davanti partendo da una premessa indispensabile per chi voglia educare: considerare tutti gli esseri umani portatori di uguali doveri e diritti elementari”.

Il maestro di scuola elementare fa poi riferimento a una legge dello Stato varata nel novembre 2012 che “prescrive di lavorare nella scuola alla costruzione di competenze di cittadinanza”. “Ora – si chiede Lorenzoni – con che faccia possiamo guardare negli occhi gli oltre 800.000 ragazzi e ragazze confinati nel ghetto della non cittadinanza senza prendere posizione, senza schierarci dicendo con chiarezza da che parte stiamo?”.

“Mi sento e in tanti ci sentiamo dalla parte dei ragazzi non cittadini, dalla parte di questa sorta di fantasmi della democrazia che si sentono italiani ma ai quali i senatori della Repubblica ancora non riconoscono i doveri e i diritti che comporta l’essere cittadini italiani a pieno titolo”. “Piero Calamandrei sosteneva, nel primo dopoguerra, che la scuola è il luogo in cui avviene il miracolo di trasformare i sudditi in cittadini – aggiunge nella sua lettera il maestro che oggi farà questo sciopero della fame simbolico -. Sappiamo bene che non si tratta di un miracolo, ma del frutto di un duro lavoro che necessita presenza, ascolto, attenzione e persuasione da parte di noi insegnanti. Sappiamo anche che le nostre scuole, sia pure con impegno ed esiti diversi, sono state il luogo pubblico di maggiore accoglienza della popolazione recentemente immigrata”.

Franco Lorenzoni spiega ancora che è fondamentale, per i ragazzi di seconda generazione, “sentirsi parte della comunità nazionale dando loro la possibilità di partecipare a quella integrazione che incontra difficoltà in alcune zone del paese ma che nella maggior parte delle scuole è già realtà ed è premessa indispensabile per rendere più sicure le nostre città”.

Il maestro conclude