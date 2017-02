in foto: Mona Lisa di Leonardo da Vinci

Essere Leonardo da Vinci. Arriva a Napoli, grazie alla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, e al Museo Diocesano di Napoli (dove è in mostra la tela del Salvator Mundi, l’intervista impossibile al genio toscano. Spettacolo diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory, che debutta venerdì 10 febbraio alle ore 19:00 al Complesso Monumentale Donnaregina-Museo Diocesano di Napoli.

Lo spettacolo, in lingua rinascimentale su pensieri e parole autentiche di Leonardo, in costume d’epoca, è stato già rappresentato in Italia e all’estero sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri e istituzioni presenti nelle varie città in cui vi sono opere di Leonardo, e in molti altre sedi. Da San Pietroburgo (Hermitage Theatre), a Mosca (Theatre Centre “Na Strastnom”), Parigi (Petit Palais, Musée des Beaux – Arts de la Ville de Paris), New York (Morgan Library), Washington (The Kennedy Center for the Performing Arts), San Francisco (American Conservatory Theater), Tokyo (Theatre Drama Kan), Osaka (Knowledge Capital Theatre) e Ginevra (The Globe-CERN) riscuotendo grande successo di critica e di pubblico. In Italia, oltre che nella città natale di Leonardo, a Vinci, lo spettacolo è stato rappresentato anche a Milano (Sacrestia del Bramante, Chiesa di Santa Maria delle Grazie), Venezia (Teatro La Fenice), Torino (Biblioteca Reale) e, il prossimo 17 febbraio, a Parma (Teatro Regio).

Spettacolo e mostra sul ‘Salvator Mundi'

Lo spettacolo a Napoli è un omaggio alla città ed è presentato in connessione alla mostra in corso al Museo Diocesano di Napoli "Leonardo a Donnaregina – I Salvator Mundi per Napoli" (fino al 31 marzo 2017), ideata e curata da Carlo Pedretti e Nicola Barbatelli. Una straordinaria occasione per coniugare il teatro e la storia dell’arte, la cultura classica con la performance contemporanea, in un luogo carico di simboli e di storia come il Complesso Monumentale Donnaregina-Museo Diocesano di Napoli.

Nell’intervista impossibile, Leonardo in 70 minuti risponde a domande sulla sua infanzia, sulle sue attività in campo civile e militare, su come si fa a diventare “bono pittore”, sul rapporto tra pittura e scienza, pittura e scultura, pittura e musica. Ci parla di anatomia, di psicologia e di fisica, della sua passione per il volo. Commenta il Cenacolo e mima, come in una danza, le figure degli apostoli, accenna al suo rapporto con la religione, affronta il tema dell’acqua, allude alla moda del suo tempo, risponde agli attacchi dei nemici, spiega i moti dell’animo e, infine, dispensa sentenze e aforismi per vivere il nostro tempo. In scena con Massimiliano Finazzer Flory, Gianni Quillico nel ruolo dell’intervistatore.