in foto: ROMA. CASA MUSEO MARIO PRAZ

Achille Deveria (attribuito), LETTRICE NOTTURNA

1830

I musei italiani aderiscono al Maggio dei Libri. Per tutto il mese, infatti, il tema della campagna social dei musei sarà quello identificato con l'hashtag #lartechelegge. L'idea è promuovere non solo l'arte italiana, ma anche il piacere della lettura, nella considerazione secondo cui sensibilità alla storia dell'arte e ai suoi più importanti capolavori, e verso i libri e la letteratura, hanno l'obbligo di viaggiare assieme in un paese civile. Per la campagna social ideata dal MiBact saranno oltre trenta le locandine digitali che animeranno il profilo @museitaliani.

Arte e libri: un binomio indissolubile.

Si andrà dal "Ritratto di Alessandro Manzoni" di Francesco Hayez conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano, al "Ritratto di donna di Corcos" a Palazzo Pistilli di Campobasso, fino a "La donna di Sogni" della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea a Roma. Tra le opere anche la "Lettrice Notturna", immortalata in una posa d'abbandono, conservata nella Casa Museo dell'anglista Mario Praz. Si tratta di 30 opere che testimoniano il fascino che i libri e la lettura esercitano da sempre sui pittori, soprattutto ispirandoli. Il filone arte-letteratura, infatti, è da sempre uno dei più frequentati dagli artisti che hanno messo al centro delle loro opere libri, poeti, scrittori, icone e santi intenti nel piacere della lettura.

Caccia al libro nei musei italiani.

In questo modo, i visitatori, muniti di smartphone, sono chiamati ad andare alla ricerca di libri, incunaboli, papiri, scritture raffigurati in sculture, vasi figurati, arazzi e affreschi delle epoche e delle collezioni più disparate. Tutti possono partecipare condividendo le proprie foto con l'hashtag #lartechelegge e provare a raccontare sui social con opere da tutta Italia, seguendo un filo rosso che unisce, nella bellezza, le straordinarie collezioni dei Musei Italiani.