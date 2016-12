I medici le avevano diagnosticato una forma estremamente rara di cancro al fegato difficile da trattare, per questo quando aveva ricevuto la notizia la diagnosi era stata tremenda: appena sei mesi di vita. A 5 anni di distanza, però, non solo era ancora viva ma ha anche festeggiato il Natale con la nascita della prima figlia. È la storia a lieto fine di una giovane donna britannica di 28 anni, Laura Bacon-Smith, che quest'anno ha celebrato il Natale insieme al compleanno della piccola Lake di appena un anno. Come scrive il Daily Mail, a Laura erano stati diagnosticati tumori diffusi al fegato e per questo era stata costretta a sottoporsi immediatamente ad estenuanti trattamenti di chemioterapia che però, secondi i medici, le avrebbero potuto solo prolungare la vita di qualche mese.

Le cure però hanno funzionato oltre ogni aspettativa e cinque anni dopo la donna ha dato alla luce la sua primogenita. Un evento ancora più inatteso visto che i medici le avevano detto che con il trattamento medico contro il cancro sarebbe diventata anche sterile. "I medici non credevano fossi incinta in un primo momento li ho lasciati tutti a bocca aperta. Ho dovuto are otto test di gravidanza per convincerli" ha spiegato la donna. Non solo, con l'arrivo della piccola i medici hanno potuto constatare che incredibilmente la massa tumorale non solo aveva fermato la crescita ma si era ritirata. Una notizia ancora più confortante per la 28enne che è in grado di passare più tempo con la sua famiglia.